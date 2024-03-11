В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують "Шахедами", працює ППО

У ніч проти 11 березня російські військові також атакували Одесу дронами-камікадзе. Відомо про вибухи та, попередньо, роботу ППО по "Шахедах".

Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу, котра перебуває у місті. Вона також зауважила, що, попередньо, чути як у місті працює ППО по дронах-камікадзе.

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Що відомо про атаку Одеси "Шахедами"

Про вибухи стало відомо о 02:38. А передували цьому попередження від Повітряних сил ЗСУ, а також моніторингових каналів.

Так, о 02:33 Повітряні сили зазначили, що декілька груп ударних БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях.

А от 02:31 глава Одеської ОВА Олег Кіпер написав: "Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!"

Звернімо увагу, що станом на 02:47 повітряна тривога лунає лиш на Одещині. Вона пов'язана з атакою дронами-камікадзе. Поки не буде сигналу про відбій – не покидайте безпечних місць.

Моніторингові канали попереджають, що дрони летять у кілька хвиль з акваторії Чорного моря. Тому закликають не ігнорувати повітряну тривогу, не ризикувати власними життями та не намагатися побачити, як пролітають "Шахеди".

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Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях. Або бодай користуватися правилом двох стін. Також важливо ні в якому разі не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО. Якщо вже це і зробили, то ні в якому разі не викладайте відповідні матеріали у мережу. Не співпрацюйте з ворогом і не допомагайте йому коригували удари.

Відомо, що після півночі російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. Першими деталями поділився міський голова Ігор Терехов. Він звернув увагу, що зафіксували приліт у районі щільної житлової забудови. Він стався по об'єкту цивільної інфраструктури.

Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби,

– зазначив Терехов.