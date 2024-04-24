В Одесі зафіксували приліт: постраждала жінка, є суттєві руйнування
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, цього разу під ударом знову опинилась Одеса.
Зранку 24 квітня у Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Пролунали повторні вибухи
У Одеській області оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили сповіщали про ракетну загрозу у регіонах, де прозвучали сирени.
У Одесі пролунали повторні вибухи о 7:05. Повідомляють, що внаслідок вибухів частина міста лишилась без світла.
У Одеській ОВА повідомили про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у середньому стані. Її госпіталізували.
Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. На місці працюють всі відповідні служби,
– мовиться в повідомленні.
Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, по місту було запущено дві крилаті авіаційні ракети.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.
У Харкові пролунали серія вибухів
- У Харкові пізно вночі 24 квітня пролунали потужні вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги. За попередніми даними ворог міг пустити по місту балістику.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті у Шевченківському районі.
- Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300, згодом підтвердивши, що цього озброєння було 2 одиниці.