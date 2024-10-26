В Одесі пролунали вибухи: ворог завдав балістичного удару

Росія атакує Україну, зокрема південні регіони, балістикою ввечері, 26 жовтня. Під ворожим ударом, на жаль, опинилася Одеса.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Вибух було чутно фактично за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

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В Одесі чули вибухи

Орієнтовно о 18:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено тривогу. Серед регіонів, де застерігали про небезпеку, була й Одеська область.

Вже о 18:46 у місті почули гучний вибух. За попередньою інформацією від моніторингових каналів, росіяни атакували регіон однією балістичною ракетою типу "Іскандер-М". До речі, вибух підтвердив і міський голова.

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях,

– написав Геннадій Труханов.

Наразі детальнішої інформації стосовно вибуху та ймовірних наслідків внаслідок цього оприлюднено не було. Водночас зауважимо, що станом на зараз, за даними міської ради, над містом фіксують ворожий розвідувальний дрон.

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