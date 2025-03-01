В Одесі пролунав потужний вибух

У низці областей Україна оголосили повітряну тривогу. В Одесі чули вибух.

Близько 17:44 на Одещині залунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня, передає 24 Канал.

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Росія атакує Одесу балістикою

Близько 17:47 в Одесі почули вибух. Моніторингові канали пишуть, що місту вдарили однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Нагадаємо, що уночі 1 березня ворог атакував нашу країну 154 ударними БпЛА. Протиповітряна оборона збила 103 безпілотники, ще 51 – локаційно втрачений. Найбільше дісталося Харкову. Місто перебувало під масованою атакою безпілотників. Відбулося щонайменше 9 влучань, переважно у центрі. Один російський дрон поцілив у медзаклад, де перебувало кілька десятків хворих. Більшість з них – лежача. Їх довелося евакуйовувати.