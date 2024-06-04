В Одесі пролунав вибух: була загроза удару балістикою

Вранці в Одесі пролунав потужний вибух. Незадовго до цього Повітряні Сили попередили про загрозу ударів балістикою.

Про вибух повідомив кореспондент 24 Каналу в Одесі. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це може вберегти життя.

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Вибух в Одесі

Близько 9:28 в Одесі було чути вибух. Відповідну інформацію вже підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

За дві хвилини до цього Повітряні Сили попередили про загрозу для низки регіонів, серед яких була й Одеська область.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– написали оборонці неба.

Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".

Одразу після вибуху голова Одеської ОВА Олег Кіпер застеріг містян та закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили о 10:04.

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