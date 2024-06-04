В Одесі пролунав вибух: була загроза удару балістикою
Вранці в Одесі пролунав потужний вибух. Незадовго до цього Повітряні Сили попередили про загрозу ударів балістикою.
Про вибух повідомив кореспондент 24 Каналу в Одесі. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це може вберегти життя.
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Вибух в Одесі
Близько 9:28 в Одесі було чути вибух. Відповідну інформацію вже підтвердив мер міста Геннадій Труханов.
За дві хвилини до цього Повітряні Сили попередили про загрозу для низки регіонів, серед яких була й Одеська область.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– написали оборонці неба.
Моніторингові пабліки припускають, що ворог випустив балістичну ракету за допомогою комплексу "Іскандер-М".
Одразу після вибуху голова Одеської ОВА Олег Кіпер застеріг містян та закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили о 10:04.
Атака на Україну
- Російські окупанти вночі проти 4 червня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, ворог спрямував на Дніпропетровську область дві крилаті ракети "Іскандер-К". Повітряні Сили ліквідували обидві цілі.
- Вибухи в Дніпрі пролунали орієнтовно о 5:03. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що внаслідок падіння уламків пошкоджена цивільна інфраструктура поранені цивільні. За інформацією Суспільного, у задовільному стані 1-місячний хлопчик, 17-річного хлопця прооперували в лікарні. Поранені 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років.
- Водночас тієї ж ночі ворог застосував 4 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на Північному напрямку. Два з них припинили своє існування самостійно, а два були збиті мобільними вогневими групами.
- Відомо, що вони летіли через Харківщину в напрямку Полтавської області та через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Далі безпілотник рухався на Полтавщину та Дніпропетровщину.