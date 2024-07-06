В Одесі пролунав вибух: окупанти вдарили балістикою з Криму
Джерело:Суспільне
Російські загарбники вкотре тероризують Одесу та її жителів. Там зранку 6 липня прогримів вибух.
Про це повідомили в Суспільному. Вибух в Одесі вже підтвердив мер міста.
Дивіться також Ворог завдав удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини, – ОВА
В Одесі прогримів вибух
В Одеській області почала лунати повітряна тривога о 10:49. В Силах оборони Півдня одразу попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Моніторингові телеграм-канали також писали про вихід балістики в напрямку Одеси.
Вихід балістики з Криму у напрямку Южне/Одеса,
– написали там.
Зауважимо, що повідомлялося про те, що над Южним літає ворожий розвідувальний безпілотник.
Ракета на Одещину,
– написали в Повітряних силах о 10:53.
Вже через хвилину у Суспільному написали, що в місті вибух. В ту ж хвилину, мер міста Геннадій Труханов підтвердив цю інформацію.
В місті чутно вибух!,
– написав він.