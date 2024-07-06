В Одесі пролунав вибух: окупанти вдарили балістикою з Криму

6 липня 2024, 10:57
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Джерело:

Суспільне

Російські загарбники вкотре тероризують Одесу та її жителів. Там зранку 6 липня прогримів вибух.

Про це повідомили в Суспільному. Вибух в Одесі вже підтвердив мер міста.

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В Одесі прогримів вибух

В Одеській області почала лунати повітряна тривога о 10:49. В Силах оборони Півдня одразу попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Моніторингові телеграм-канали також писали про вихід балістики в напрямку Одеси.

Вихід балістики з Криму у напрямку Южне/Одеса,
– написали там.

Зауважимо, що повідомлялося про те, що над Южним літає ворожий розвідувальний безпілотник. 

Ракета на Одещину,
– написали в Повітряних силах о 10:53.

Вже через хвилину у Суспільному написали, що в місті вибух. В ту ж хвилину, мер міста Геннадій Труханов підтвердив цю інформацію.

В місті чутно вибух!,
написав він.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.
Автор: Ірина Марціяш