В Одесі пролунав вибух: окупанти вдарили балістикою з Криму

Російські загарбники вкотре тероризують Одесу та її жителів. Там зранку 6 липня прогримів вибух.

Про це повідомили в Суспільному. Вибух в Одесі вже підтвердив мер міста.

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В Одесі прогримів вибух

В Одеській області почала лунати повітряна тривога о 10:49. В Силах оборони Півдня одразу попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Моніторингові телеграм-канали також писали про вихід балістики в напрямку Одеси.

Вихід балістики з Криму у напрямку Южне/Одеса,

– написали там.

Зауважимо, що повідомлялося про те, що над Южним літає ворожий розвідувальний безпілотник.

Ракета на Одещину,

– написали в Повітряних силах о 10:53.

Вже через хвилину у Суспільному написали, що в місті вибух. В ту ж хвилину, мер міста Геннадій Труханов підтвердив цю інформацію.

В місті чутно вибух!,

– написав він.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.