Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Думську.

Так, вибух в Одесі чули близько 22:03.

Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО по розвідувальному дрону. Повітряну тривогу у регіоні оголосили об 21:17.