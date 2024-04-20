Росія вдарила по Одесі: в одному із зруйнованих будинків була мати з дитиною
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом опинилась Одеса.
Удень 20 квітня в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару виникли пожежі в приватному секторі, передає 24 Канал.
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Є поранені
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок ворожого удару зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. На щастя, їх вдалося врятувати.
Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено,
– мовиться в повідомленні.
Медики надають всю необхідну допомогу. Робота над ліквідацією наслідків триває.
У місті був гуркіт
Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Пізніше повідомили, що з Чорного моря рухається керована авіаційна ракета.
Росія підступно атакувала Одеський район
- Росія вночі проти 5 березня знову атакувала Одещину. На жаль, окупанти влучили в будівлю рекреаційного об'єкта та пошкодили приватний будинок.
- Сили оборони Півдня розповіли, що окупанти атакували ударними дронами типу Shahed-131/136.
- За їхніми даними, на жаль, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, російські загарбники пошкодили будівлю рекреаційного об'єкта – там сталося займання, проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Установа не працювала з часу повномасштабного вторгнення. Також у рекреаційній зоні пошкодили приватний будинок із причалом і господарськими спорудами.