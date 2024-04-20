Росія вдарила по Одесі: в одному із зруйнованих будинків була мати з дитиною

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом опинилась Одеса.

Удень 20 квітня в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару виникли пожежі в приватному секторі, передає 24 Канал.

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Є поранені

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок ворожого удару зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. На щастя, їх вдалося врятувати.

Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено,

– мовиться в повідомленні.

Медики надають всю необхідну допомогу. Робота над ліквідацією наслідків триває.

У місті був гуркіт

Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Пізніше повідомили, що з Чорного моря рухається керована авіаційна ракета.

Росія підступно атакувала Одеський район