В Одесі пролунав вибух
- В Одесі та кількох областях України пролунав вибух через атаку російських окупантів в ніч проти 5 серпня.
- Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики з півдня та наявність швидкісної цілі в Одеській області.
Окупанти атакують Україну в ніч проти 5 серпня. Вибух чули жителі Одеси.
Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про загрозу?
Російські окупанти вкотре атакують Україну. Зокрема, в ніч проти 5 липня вибух чули жителі Одеської області.
У Повітряних силах зазначили, що була загроза застосування балістики з півдня. Після цього з'явилася інформація про швидкісну ціль, яка була на Одещині.
Моніторингові ресурси зазначили, що ворог цілив балістичною ракетою по Білгород-Дністровському району. Там, за словами аналітиків, і пролунав вибух.
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Крім цього, під атакою ворога перебувають кілька областей України. Повітряна тривога триває у низці областей.
Зокрема, Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, БпЛА на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.