В Одесі росіяни, ймовірно, намагались знищити ключову загрозу для своїх кораблів, – розвідка

росія сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу. Атакувавши Одесу, окупанти, ймовірно, намагались знищити їх.

Такі дані оприлюднила британська розвідка. Стверджують, що протикорабельні ракети обмежують ефективність Чорноморського флоту загарбників.

До речі Ракетний обстріл Одещини: є влучання в приватні будинки, там зайнялися пожежі

Додали, що це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки окупанти неспроможні навіть до спроб морського десанту в Одесі.

Що відомо про удар по Одесі

24 липня росіяни завдали удару по порту в Одесі. Вони випустили одразу 4 ракети типу "Калібр". 2 з них влучили в ціль, ще 2 збили наші сили протиповітряної оборони.

У порту зберігалось зерно, яке мали відправити на експорт.

Лише напередодні Україна та росія уклали "зернові" угоди з Туреччиною та ООН. Щоправда, українська сторона повідомила, атака на порт не вплине на домовленості – зерно усе одно експортують.

Самі росіяни заявили, нібито вдарили по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак в британській розвідці наголосили: немає жодних вказівок на те, що такі цілі перебували в місці влучення ракет.

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26 липня росіяни знову обстріляли Одещину. Ракети випустили із стратегічних літаків. Вони влучили у приватні будинки. Там виникли пожежі.