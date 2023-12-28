В Одесі під час атаки "Шахедів" спалахнула пожежа у багатоповерхівці: влучили уламки

28 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе з різних напрямків. Близько півночі стало відомо про влучання уламків у багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Інформація про те, що в Одесі, ймовірно, уламок "Шахеда" влучив у багатоповерхівку надійшла близько 23:30. На той момент у регіоні лунала повітряна тривога. В області відбивалися від російських дронів-камікадзе.

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Що відомо про ситуацію в Одесі

У Суспільному о 23:49 зазначили, що в Одесі в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа. Передували цьому повідомлення від місцевих кореспондентів про роботу ППО у місті.

О 00:00 29 грудня підтвердив інформацію глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що уламки збитого дрона пошкодили багатоповерховий будинок в Одесі. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

За словами глави ОВА, на місці працюють фахівці. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація уточнюється.

Атака ще триває! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!

– закликав Кіпер.

До слова, близько 23:55 місцеві ЗМІ повідомляли, що пожежу внаслідок влучання уламка "Шахедів" вже приборкали.

У Силах оборони півдня України зазначили, що підступний ворог намагається завдати максимальної шкоди. Уточняють, що внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", запущеного окупантами через житлові квартали Одеси, спалахнула пожежа.

Відповідні служби працюють з ризиком для життя за для рятування людей. Не заважайте їм і не допомагайте ворогу. Атака ще триває. Будьте в укриттях!

– закликають у Силах оборони півдня.

Росіяни били "Шахедами" у ніч проти 28 грудня