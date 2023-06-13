Знайдені на узбережжі речі – наче уламки життів: з'явилось щемливе відео з Одеси
Джерело:Сергій Братчук
Через підрив Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря виносить дуже багато речей. Серед них – побутова техніка, посуд, одяг та інше.
Знайдені речі порівнюють з уламками життів. Відповідне щемливе відео шириться мережею.
Важливо Смертельна небезпека: Гуменюк розповіла про дрейфуючі міни через підрив Каховської ГЕС
В Одесі знаходять уламки людських життів
На оприлюдненому відео можна побачити, як в Одесу на узбережжя Чорного моря винесло телевізори, холодильники, колеса від автівок і навіть дахи затоплених будинків.
Знайдені речі в Одесі ніби уламки життів… Боляче,
– написав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Що знаходять на узбережжі в Одесі: дивіться відео
У Чорне море прибувають вибухові предмети
Напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що вода змила велику кількість речей, зокрема, вибухові предмети, які також потрапляють у Чорне море та прибувають на узбережжя.
"Прикордонники не раз виявляли міни на узбережжі, тому закликаю громадян не діставати ці речі з води самостійно, а повідомляти піротехніків, щоб їх знищували", – зазначив Демченко.
Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що у купах уламків та сміття, яке знесло водою з Каховського водосховища та зараз прибиває до узбережжя, можуть бути небезпечні предмети.
Гуменюк додала, що не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків, щоб вони обстежили місцевість.