В Одесі поліція ліквідувала шахрайський кол-центр з міжнародними злочинцями

Українські поліцейські викрили організаторів шахрайського кол-центру, який ошукав громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень. Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра.

Викрадені гроші зловмисники конвертували у криптовалюту або виводили готівкою. На них вони купували автівки та нерухомість.

Дивіться також Напад на поліцейських: Сапьян пояснила, що Нацполіція розслідує вбивство, а ДБР – дезертирство

Як працював шахрайський кол-центр

Сорокарічний дніпрянин залучив до схеми двох громадян України та шістьох громадян Чехії. Ці чехи, до слова, вже були оголошені в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації.

За допомогою віртуальної телефонії з підміною номера зловмисники телефонували жителям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

Під час розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефона чи комп'ютера або ж дізнавалися реквізити їхніх банківських карток і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур'єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів,

– повідомили в Нацполіції.

Поліцейським довелось провести понад 20 обшуків: як вдалось затримати шахраїв

Особи злочинців та їхнє місцеперебування встановила кіберполіція. Тоді правоохоронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали всіх9 учасників злочинної схеми разом з організатором.

Під час обшуку у підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше 100 тисяч доларів у різній валюті. Крім цього, на фото можна побачити наркотичні речовини.

Кадри з обшуків та затримання: фото Нацполіції

Слідчі Нацполіції вже оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Натомість чеських злочинців повинні екстрадувати до їхньої країни.

Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT-угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора,

– додали в Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів в рамках угоди про створення спільної слідчої групи (JIT) з чеськими правоохоронцями. У вересні 2023 року Національна поліція України вже екстрадувала шістьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чехії, зараз вони перебувають під вартою.