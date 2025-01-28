У Одесі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено житлові будинки

Одеса рано вранці 28 січня потрапила під обстріл ворожих ударних дронів. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що є пошкодження житлових будинків та загоряння авто.

Повітряна тривога у місті лунала рано вранці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.

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Які наслідки ворожої атаки по Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе у місті пошкоджено житлові будинки. Також зафіксовано загоряння 4 легкових авто.

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило. Додаткових деталей Труханов поки що не повідомляв.

Повітряну тривогу у місті оголошували о приблизно 4:26, а відбій пролунав через 2 години о близько 6:30.

Нагадаємо, ушкодження також зафіксували у Харкові. У Новобаварському районі внаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Там виникла пожежа, про постраждалих не повідомлялося. У Київському районі міста впали уламки. Також поблизу Харкова внаслідок падіння безпілотного літального апарата зруйновано приватний будинок та гараж.