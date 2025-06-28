В Одесі внаслідок атаки загинула сімейна пара

У ніч проти 28 червня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. На жаль, унаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

До теми В Одесі внаслідок атаки "Шахедами" пошкоджені будинки й авто, є постраждалі

В Одесі є загиблі після атаки

У ніч проти 28 червня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". В Одеській ОВА повідомляли, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура – пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі.

На місці відразу почали працювати усі необхідні служби. На жаль, рятувальники уночі виявили тіла загиблих.

Так, унаслідок влучання ворожого дрону у квартиру загинула сімейна пара. Їхні тіла рятувальники знайшли під завалами.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять!

Крім того, відомо про постраждалих. Спочатку повідомляли про 3 постраждалих, але згодом їхня кількість різко зросла до 6.

Наразі госпіталізовано 2 дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеня важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Також у лікарнях перебувають 4 дорослих. Медики оцінюють їхній стан як середній.