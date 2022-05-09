В Одесі внаслідок обстрілу загорівся торговий центр

В Одесі ввечері 9 травня вкотре оголосили повітряну тривогу. Після цього ЗМІ почали писати, що внаслідок обстрілу загорівся торговий центр.

Відповідну інформацію повідомило Суспільне. Про це стало відомо орієнтовно о 23:06 за Києвом.

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У Одесі спалахнув торговий центр

Ввечері 9 травня в Одесі оголосили повітряну тривогу. Люди чули декілька гучних вибухів, в одному з торговельних центрів розпочалася пожежа,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо офіційно, ані представники Одеської обласної військової адміністрації, ані рятувальники ситуацію не коментували. Тож невідомі причини пожежі, як і площа загоряння та наслідки.

Видання "Думская" повідомило, що нібито в ТРЦ влучила ракета, проте це неперевірена інформація. Окрім того, за даними видання, станом на 23:24 9 травня, рятувальники гасили пожежу та попередньо повідомляли про 6 поранених.

Орієнтовно о 00:07 Суспільне повідомило, що на місці пожежі в ТРЦ продовжують працювати рятувальники та швидка. Інформацію про кількість поранених уточнюють.

Окрім того, о 23:40 люди Суспільне писало, що люди з Одеси та області знову повідомляли про вибухи.

Коротко про атаку на Одесу та область

Протягом 9 травня на Одещині щонайменше 14 разів оголошували про повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Одеська міська рада повідомила, що станом на 21:03 окупанти випустили по Одесі 3 ракети "Кинджал". Вже відомо про влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Російські окупанти зруйнували 5 будівель. Постраждали 2 людей, їх госпіталізували.

Варто згадати, що окупанти гатили по Одещині, попри візит в Одесу голови Європейської Ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Посадовці були змушені ховатися в укритті через повітряну тривогу.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 травня зауважив, що вперше за десятки років в Одесі не має звичайного для неї руху й флоту. Пояснив, що такого напевно в місті не було ще ніколи з часів Другої світової війни. Зауважив, що Шарль Мішель побачив на власні очі, що означає заблоковане море.

Шарль Мішель сказав, що світ має побачити, як Росія блокує морські порти України, адже через війну наша держава не може експортувати аграрну продукцію. Саме тому вартість кукурудзи, пшениці та соняшникової олії у світі суттєво зросла. Денис Шмигаль уточнював, що в українських портах Росія заблокувала 90 тонн аграрної продукції, які мали б експортувати до країн Європи, Африки та Азії.

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