Одеса повертається до стабілізаційних графіків відключень світла

Після ударів по інфраструктурі України 17 листопада в Одесі були запроваджені екстрені відключення. Місто поринуло в блекаут, в багатьох районах дуже довго не було світла. Та тепер енергетики повідомили, що з 20 листопада діятимуть стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК. Енергетики невпинно працювали, щоб заживити якомога більше домівок, і тепер просять не користуватися всіма потужними пристроями одразу.

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Якими будуть відключення на Одещині 20 листопада

Ситуація в Одеській області дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Відключення можуть коригуватись впродовж дня у випадку, якщо Укренерго оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі. Енергетики продовжують працювати на місцях. Битва за світло триває,

– написали в ДТЕК.

Судячи з повідомлення, ГСВ діятимуть з 6:00 до 23:00. Для деяких груп електроенергію відключатимуть двічі протягом дня.

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області 20 листопада:

1 група – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00.

2 група – світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00.

3 група – світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00.

4 група – світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00.

5 група – світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00.

6 група – світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.

Важливо! Ситуація з енергетикою на Одещині після обстрілів була найгіршою. Як працювали енергетики – читайте тут.