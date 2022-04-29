В Одесі запровадять "затяжну" комендантську годину з 1 по 3 травня
Джерело:телеграм "Одеса. Офіційно"
В Одесі запровадили довгу комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня.
У цей час не можна буде перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не матиме спеціально виданих перепусток чи посвідчень.
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Як буде в області
Обмеження в Одесі вводять розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка.
На іншій території області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.
Ракетна загроза для Одеси
Росіяни останнім часом періодично атакують Одесу. Речник ОВА Сергій Братчук попередив, що ймовірність обстрілів досі залишається дуже високою. Загроза зберігається з території тимчасово окупованого Криму та з Чорного моря.
До речі, 28 квітня в Одесі ліквідували ворожий безпілотник. Ввечері українські сили протиповітряної оборони збили 3 російських ракети.
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