В Одесі збирають підписи для звернення до країн НАТО закрити небо
5 березня 2022 , 20:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Максима Марченка
Українські міста звертаються до США та НАТО щодо закриття неба над Україною. Це допоможе вберегти цивільне населення від ракетних та авіаударів Росії.
Голова Одеської ОВА Максим Марченк заявив про початок збору підписів щодо заклику до НАТО закрити небо над Україною.
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Раніше до США та членів НАТО щодо закриття неба над Україною звернулися:
- Київ
- Івано-Франківськ
- Рівне
- Вінниця
- Дніпро
- Луганськ
- Кропивницький
- Полтава
- Херсон
- Черкаси
- Запоріжжя
- Львів.
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