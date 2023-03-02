В Одесі жінка сама наздогнала грабіжника і передала його поліції

В Одесі 2 березня жінка спіймала злочинця. Вона стала свідком крадіжки і не змогла залишитись осторонь.

Інцидент стався на вулиці генерала Бочарова. Жінка побачила, як чоловік вкрав з кишені пенсіонера мобільний телефон. Скориставшись безпорадністю дідуся, зловмисник почав тікати.

Читайте також Вслід за кораблем та Катериною: в Одесі дерусифікували один з районів

Жінка наздогнала крадія

Тендітна, але смілива жінка побігла за крадієм. Вона наздогнала та затримала чоловіка й одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці вмить прибули на місце події, де жінка передала їм затриманого.



Телефон, який хотіли викрасти / Фото поліції

Аби з’ясувати всі обставини події, на місце викликали слідчих. У поліції подякували сміливій громадянці за небайдужість.



Жінка, яка затримала грабіжника / Фото поліції

Схожий випадок в Обухові

На початку лютого в Обухові хоробра жінка ані на мить не злякалася грабіжника, який увірвався до крамниці. Продавчиня сама зупинила нападника, хоч він накинувся на неї з палицею.

Жінка за мить забрала в зловмисника палицю і стусаном вигнала із крамниці. Згодом його затримали правоохоронці та відправили в ізолятор.

Українці в мережі захоплювались хоробрістю жінки.