В Одесі жінку вигнали з закладу через українську мову: обурливе відео

В одському кафе жінку відмовились обслуговувати українською мовою. Ба більше, її попросили покинути заклад.

Неприємний інцидент стався в закладі Cafe de Fleur. Власник кафе сказав, що не буде спілкуватись з клієнткою українською, бо погано розуміє її. Відео оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

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Жінку вигнали з закладу

Далі чоловік попросив відвідувачку покинути заклад, бо це приватна власність. Вона відповіла, що прийшла в кафе, а не до нього додому. Після цього власник сказав клієнтці, що заклад закривається і знову попросив, щоб та вийшла.

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Щодо власника будуть заходи

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк відреагувала на випадок. Вона наголосила, що це більше, ніж порушення законодавства. Відповідно до закону "про забезпечення функціонування української мови як державної" обслуговування за замовчуванням повинно бути українською.

Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне, – зазначила Вітко-Присяжнюк.

Вона запевнила, що порушення добре помітили у секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови. Вже вживають відповідних заходів щодо порушника.