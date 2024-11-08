В Одесі злочинна група під виглядом ТЦК вимагала у призовників гроші

В Одесі зловмисники, видаючи себе за представників ТЦК і поліцейських, спиняли на вулиці чоловіків призовного віку і пропонували відкупитися від призову. Псевдовійськові застосовували до своїх жертв фізичне і психологічне насильство.

У поліції з'ясували, що бізнес на призовниках організували троє одеситів і один уродженець Донеччини, передає 24 Канал.

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Вимагали гроші у чоловіків мобілізаційного віку

Встановлено, що вони, одягнувши військовий та поліцейський формений одяг, зупиняли чоловіків на вулиці і погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити.

За одне "патрулювання" спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

Зокрема, правоохоронцями зафіксовано один із випадків. Тоді змовники дочекалися свою жертву неподалік дому.

Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до ТЦК. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм понад 3 000 доларів,

– розповіли у поліції.

Відомо, що одним з учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблем із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

Учасників злочинної групи затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру за фактом вимагання. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Одесі затримали вимагачів / Фото поліція

До слова, СБУ затримала агента російської розвідки на Волині, що допомагав готувати ракетні удари по військових об'єктах. Зраднику, який працював у ТЦК, загрожує довічне ув'язнення.