"На Енгельс її": українці жартують про демонтаж пам'ятника Катерині II

В Одесі нарешті демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II. Така подія не могла залишились поза увагою жартів.

Так, мережа вибухнула мемами, передає 24 канал. Принагідно українці запитують, чи можна Катерину скинути на "Енгельс". Шкодують, що вона "нелітаюча".

До теми На місці Катерини – прапор: пам'ятник кровожерливій імператриці в Одесі нарешті демонтували

"Катя їде з Одеси"

Українці пропонують свої варіанти заміни пам'ятника. Зазначають, що ця "Катя" їде з Одеси, але в світі є ще багато Катерин, яких можна поставити на вільний постамент.

Меми про демонтаж Катерини / Фото з мережі:

З такої нагоди в мережі навіть римують вірші.



Вірші про Катерину / Фото "Goni Мемаси"

До речі, користувачі навіть припускають, що наступним можна "демонтувати" того, хто виступав проти знесення пам'ятника російській імператриці.

Як зносили монумент

Демонтаж Катерини почали ввечері 28 грудня. За імператрицею полетів і пам'ятник Олександру Суворову.

Рішення про демонтаж підтримали на сесії міської ради ще 30 листопада. Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. Там було написано, що ведуть підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

До речі, ще влітку петиція про знесення пам'ятника набрала на сайті ОП достатню кількість підписів. Однак проти ініціативи виступав мер Геннадій Труханов.