Одесит зливав інформацію вагнерівцям і коригував ракети

Служба безпеки України продовжує ловити державних зрадників. Цього разу підозру оголосили російському агенту,

Крім того, зловмисник вербував людей для підривної діяльності на Одещині. Як стало відомо, чоловік мав "тісні зв'язки" з ПВК "Вагнер".

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В Одесі місцевий допомагав ворогу в коригуванні ракетних ударів

Слідство з'ясувало, що російські спецслужби завербували одесита вже після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти знайшли його за соцмережами, де зрадник виправдовував агресію Росії проти України.

Як чоловік допомагав загарбникам:

Збирав дані про місце перебування ЗСУ поблизу Одеси. Зокрема дислокацію берегової оборони;

оцінював кількість особового складу, техніки та зброї українських захисників;

приховано стежив за важливими об'єктами та фотографував їх;

отриману інформацію зловмисник надсилав через анонімні телеграм-канали та месенджери окупантам.

Зазвичай чоловік скидав світлини та мітки на електронних картах з детальним описом навколишньої території. Загарбникам ці дані були необхідні для ракетних ударів.

Зрадника затримали, коли він намагався передати інформацію окупантам

У телефоні державного зрадника правоохоронці знайшли електронні карти з "мішенями". У ході розслідування виявилося, що чоловік тісно контактував з вагнерівцями та московським ОМОНом, який активно воює проти України з перших днів війни.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– зазначили в пресслужбі СБУ.

Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність за державну зраду у вигляді 12 – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (або без неї).

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