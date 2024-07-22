Іронічна доля ухилянта: втік з України, потрапив до армії Росії та здався в полон ЗСУ

Іронічна виникла ситуація із одеситом Артуром Яном. Після повномасштабного вторгнення чоловік вирішив залишити Україну та перебратися до Росії.

Одесит виїхав з України за 6 тисяч доларів. Втім, спроба втечі від мобілізації видалася невдалою, адже він потрапив до російської армії.

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Як ухилянт з Одещини потрапив в полон ЗСУ

Одесит Артур Ян після початку повномасштабного російського вторгнення вирішив залишити Україну та перебратися до Росії. Тікав чоловік через Молдову, для того, щоб це зробити, він заплатив 6 тисяч доларів.

Втім, уникнути участі у бойових діях у нього не вийшло, оскільки, отримавши паспорт громадянина Росії, Ян опинився у російській армії. Він розповів, що спочатку працював, але залишився без грошей та житла, що змусило його підписати контракт з російською армією.

Так склалося, що я хоч і працював, але бувало таке, що у місці, де я працював, мене на гроші кинули. Так склалося, що я залишився на вулиці. У мене не було грошей на подальше існування. Зима на вулиці, холодно. На останні гроші там трохи випив спиртного і зопалу прийняв на нетверезу голову погане рішення таке, підписав контракт

– розповів ухилянт.

Згодом, зрозумівши, що вмирати за кремлівський режим йому теж не хочеться, Ян вирушив до позицій Сил оборони і здався українським військовим.