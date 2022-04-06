Одеситам заборонено гуляти пляжами через небезпеку натрапити на міни

Одеса перебуває у повній готовності для відсічі російським окупантам. Військові вжили усіх можливих заходів для безпеки міста та області.

Одеська Військова Адміністарція нагадує одеситам та гостям міста про небезпеку прогулянок на пляжі. Наші герої залишили там багато "сюрпризів" для окупантів.

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Мінна небезпека

Система оборони міста та області включає в себе мінування певних територій, зокрема, морського узбережжя, де ворог може спробувати здійснити висадку десанту.

Прогулянка пляжем може обернутися трагедією, тож місцевих мешканців та гостей Одеси просять у жодному випадку не ходити пляжами та узбережжям. Усі міни небезечні та непоодинокі, тому безпечно оминути заміновану територію просто неможливо.

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