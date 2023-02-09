Ділять на 6 груп та починають обережне тестування графіків: як на Одещину повертають світло
Джерело:ДТЕК
Енергетики ремонтують енергообладнання Одеської області. Останніми днями в енергосистемі регіону була складна ситуація.
Про це 9 лютого розповіли у ДТЕК. Зазначили, що в Одеській області тестують нові графіки відключень.
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"Енергетикам Укренерго за допомогою фахівців ДТЕК вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень, – написали у ДТЕК.
Просять набратися терпіння
У компанії ДТЕК повідомили, що споживачів регіону поділять на 6 груп. Це потрібно, щоб подача світла була почерговою та справедливою для всіх.
На жаль, ситуація в регіоні все ще складна, тому просимо вас набратися терпіння та ставитися з розумінням до можливих перебоїв у графіках, – звернулися до мешканців у ДТЕК.
Зазначили, що графік відключень можна дізнатися сайті Одеських електромереж за посиланням.
Що відбувалося з енергосистемою Одеської області
- У ніч на 9 лютого у регіоні трапилося понад 100 аварій на мережах. Енергетики одразу почали ремонт.
- Раніше, 3 та 4 лютого, на підстанціях регіону сталися 2 масштабні аварії. Світла не мали пів мільйона людей.
- Очільник Укренерго Володимир Кудрицький повідомив об'єкт, який дозволить повернутись до звичайних графіків, незабаром відремонтують і область повернеться до звичайних графіків з 10 лютого.