Одеський безхатько знайшов у покинутій будівлі протитанковий гранатомет

24 березня 2022 , 21:54
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Джерело:

Управління поліції охорони в Одеській області

Безхатьки також допомагають долати російського агресора. Зокрема один із мешканців Одеси знайшов у покинутій будівлі ручний протитанковий гранатомет та передав його поліції.

Чоловік одразу повідомив про це до поліції, скориставшись кнопкою тривожного виклику в громадському місці.

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Як у покинутій будівлі міг опинитися протитанковий гранатомет – невідомо. Сподіваємось, тепер він послужить нашим захисникам.

Подяка сміливцю! Кожна допомога важлива й поліція охорони завчасно надає максимум видів комунікації, щоб кожен міг повідомити про небезпеку,
– повідомила поліція охорони Одещини.


Знайдений гранатомет / Фото поліції охорони

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Автор: Анастасія Кушпіт