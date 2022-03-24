Одеський безхатько знайшов у покинутій будівлі протитанковий гранатомет

Безхатьки також допомагають долати російського агресора. Зокрема один із мешканців Одеси знайшов у покинутій будівлі ручний протитанковий гранатомет та передав його поліції.

Чоловік одразу повідомив про це до поліції, скориставшись кнопкою тривожного виклику в громадському місці.

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Як у покинутій будівлі міг опинитися протитанковий гранатомет – невідомо. Сподіваємось, тепер він послужить нашим захисникам.

Подяка сміливцю! Кожна допомога важлива й поліція охорони завчасно надає максимум видів комунікації, щоб кожен міг повідомити про небезпеку,

– повідомила поліція охорони Одещини.



Знайдений гранатомет / Фото поліції охорони

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