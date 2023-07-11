Ромео з Одещини: щоб виїхати за кордон, хлопець одружився з жінкою, старшою на 24 роки

Аби виїхати за кордон у "весільну подорож" 32-річний чоловік одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність. Реалізувати план Ромео і Джульєтті завадили правоохоронці.

Горе-закоханого виявили у пункті пропуску Старокозаче. З'ясували, що аби виїхати за кордон, чоловік оформив фіктивний шлюб. Для цього він спеціально шукав жінку з інвалідністю.

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У щирості почуттів молодят правоохоронці завагалися під час прикордонного контролю. Там звернули увагу на суттєву різницю у віці "закоханих" – жінка була старша за свого обранця на 24 роки. Окрім того, дата одруження й дата "весільної подорожі" – один і той самий день.

Виявилося, що "іскра" у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону. Правоохоронці з'ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість "поєднати серця" з жінкою, яка має інвалідність,

– мовиться у повідомлення.

Коштувала така романтична послуга для Ромео з Одещини всього лиш 8 тисяч гривень. Відразу після реєстрації шлюбу "закохані" кинулися перетинати кордон. За додатковий фінансовий бонус до пункту пропуску знайшли таксі, окрім того, надали "доглядальницю". Жінка мала все проконтролювати.

Тепер "закоханих" чекатиме покарання.

Щоб перетнути кордон, чоловік приміряв жіночий лук

Навесні цього року також на Одещині стався вельми епічний епізод. Чоловік, вбраний у жіночий одяг, намагався перетнути кордон. Обличчя "красуні" закривали сонцезахисні окуляри, а на голові красувалася перука. Реалізувати свій план чоловікові не вдалося.

Президент "Київміськбуду" підкорив Еверест

Ігор Кушнір – президент "Київміськбуду" – виїхав за кордон по довідкою про інвалідність. Згодом чоловік з дружиною підкорив Еверест. Журналістам розповіли, що чоловік має діагностовану меланому й бореться з нею ще з 2005 року.

"Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників", – повідомили у пресслужбі.

Підкорення Евересту було давньою мрією Кушніра.