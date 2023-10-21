На Одещині підлітка вбило струмом: ще двоє хлопчиків постраждали

У селі Слобідка Одеської області підлітка вразило електричним струмом. Також постраждали ще два хлопчики.

Трагедія сталася 21 жовтня вночі о 01:10. На місце події оперативно прибули відповідні служби.

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На Одещині від ураження струмом загинув підліток

Як стало відомо, у селі Слобідка Подільського району на вагоні помітили підлітків. Після того, як рятувальники прибули на місце, виявилось, що одного з хлопців вразило електричним струмом.

У підсумку рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.

Окрім цього, також постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували. Наразі всі обставини події встановлюються.

Правоохоронці уточнили, що троє хлопців повертались з парку додому і проходили через вантажний парк залізниці. Двоє з них залізли на вагон та отримали ураження струмом. Унаслідок цього один з них загинув, іншого хлопця з опіками забрали до лікарні. Попередньо, третій хлопець не травмувався.

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