На Одещині потонули двоє підлітків: їхні тіла знайшли у ставку для поливу винограду

На Одещині в штучній водоймі для поливу винограду знайшли тіла двох хлопців 13 років. Підлітки пішли разом на прогулянку, після чого не повернулися додому.

Зранку наступного дня до поліції звернулися родичі загиблих. Спочатку вони намагалися самостійно знайти синів, однак марно.

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Деталі трагічного інциденту

У селі Вигода, що на Одещині, двоє хлопців 13 років 1 жовтня вирушили на прогулянку, однак не повернулися додому. Батьки спочатку шукали підлітків самостійно – вони мали надію, що ті кудись поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Згодом одяг одного з хлопців виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань. Після цього рідні звернулися до правоохоронців.

Поліція одразу розгорнула пошукову операцію у тому ж місці. За кілька годин обох дітей знайшли без ознак життя. Водолази дістали їх з дна басейну. Попередня причина смерті – утоплення. У рамках кримінального провадження щодо умисного вбивства, тіла дітей направлять на експертизу, щоб з'ясувати точну причину загибелі.

Втрата дітей – велике горе для батьків та рідних. Чи можна було запобігти цій трагедії, важко зараз сказати. Та хочу наголосити, закликати, достукатися до всіх – постійно тримайте зв’язок з дітьми, домовляйтеся з ними, де вони будуть проводити час, де їх шукати, якщо раптом пропаде з ними зв’язок,

– наголосили у поліції.

Там додали, якщо дитина не повернулася додому вчасно, то потрібно одразу звертатися до правоохоронців.

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