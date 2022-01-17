Одеський підприємець хоче передати свої землі на Кіровоградщині під базу НАТО

Одеський підприємець Дем'ян Ганул заявив, що хоче передати своїх 5,3 гектара землі в Кіровоградській області під базу Північноатлантичного альянсу. Активіст звернувся до Генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Чоловік вже написав відповідну заяву до Столтенберга. Каже, що землю отримав у спадок.

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Землю хоче віддати безкоштовно

Чоловік й вказав потрібне цільове призначення. Він зауважив, що земля підходить для розміщення військової бази НАТО. Віддати землю активіст хоче безкоштовно та назавжди.

Так сталося, що я володію правом власності на більш як 5 гектарів землі у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв’язку з відкритим ринком землі хочу передати вищезгадану ділянку блоку NATO Allied Air Command на безкоштовне довічне користування,

– зазначив Ганул.

Він додав, що неодноразово відстоював інтереси України.



Заява Ганула / Фото активіста

Останні новини про Україну й НАТО

Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року. З цього часу до Альянсу доєднались 15 держав, зокрема країни Балтії та Польща. Основна вимога Москви – аби Україну ніколи не брали в НАТО.

В Естонії назвали такі ультиматуми "повним абсурдом". 12 січня провели перемовини між представниками Альянсу та Росії. Столтенберг зауважував, що розбіжності між сторонами були дуже суттєвими.

До речі, американські ЗМІ нещодавно писали, що члени НАТО досі не вирішили, чи вигідний їм вступ України.

Текст поста Дем'яна Ганула:

Важливо!

Так сталося, що я маю право власності на більше 5 гектарів землі у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв'язку з відкритим ринком землі, хочу передати вищезгадану ділянку блоку NATO Allied Air Command на безкоштовне довічне користування. Цільове призначення цілком підходить для розміщення військової бази Альянсу.

Відповідну заяву направлено на ім'я Генерального секретаря НАТО – Єнса Столтенберга.

Україна – переможе.