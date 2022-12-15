Правоохоронці викрили діяльність одеського провайдера, який надавав доступ до російського ТБ
Джерело:Офіс Генерального прокурора
В Одесі провайдер надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів Росії.
Попри заборону РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів Росії та тимчасово окупованих територій України.
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Правоохоронці викрили провайдера
Послуга з підключення коштувала 3000 гривень і 250 гривень щомісячної абонплати. Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини.
В межах розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку.
Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "придністровською республікою".
Правоохоронці провели обшуки підприємства: дивіться фото
Одесит зливав інформацію вагнерівцям і коригував ракети
- Служба безпеки України оголосила про підозру зловмиснику, який вербував людей для підривної діяльності на Одещині. Чоловік мав "тісні зв'язки" з ПВК "Вагнер".
- Слідство з'ясувало, що російські спецслужби завербували одесита вже після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти знайшли його за соцмережами, де зрадник виправдовував агресію Росії проти України.
- Зазвичай чоловік скидав світлини та мітки на електронних картах з детальним описом навколишньої території. Загарбникам ці дані були необхідні для ракетних ударів.
- У телефоні державного зрадника правоохоронці знайшли електронні карти з "мішенями". У ході розслідування виявилося, що чоловік тісно контактував з вагнерівцями та московським ОМОНом, який активно воює проти України з перших днів війни.