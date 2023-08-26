З порту Одеси вийшло друге судно після зупинки "зернової угоди"

З порту Одеси сьогодні, 26 серпня, вийшов балкер PRIMUS. Судно перебувало в українському порту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко. Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди".

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Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття – 27 серпня.

Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.



Балкер PRIMUS вийшов з акваторії Одеського порту / Фото з фейсбуку Андрія Клименка

Актуально про експорт зерна

10 серпня Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.

ВМС ЗСУ наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії.

17 липня Росія вийшла з зернової угоди, за якою зобов'язувалася не перешкоджати експорту українського зерна, і погрожує розглядати всі цивільні судна як потенційні військові цілі.

Після цього окупанти неодноразово обстрілювали українські порти й зерносховища.

. Балкер PRIMUS прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.