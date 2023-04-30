Одеського військкома підозрюють у незаконному збагаченні: що відомо про скандал

Оперативне командування "Південь" відреагувало на скандал щодо ймовірної корупції військкома. Там запевнили, що сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних.

В ОК "Південь" заявили, що мовиться про звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що вже тривають перевірки.

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Як прокоментували ймовірну корупцію в ОК "Південь"

Нульовий рівень толерантності до корупції – принципова позиція сучасних Збройних Сил України. Особливо, в умовах воєнного часу, коли тисячі наших громадян борються з агресором, а інші мобілізували максимум зусиль і коштів для допомоги армії,

– заявили в ОК "Південь".

Там пояснили, що командування:

призначило службову та профільну перевірки за напрямками відповідних структур;

за напрямками відповідних структур; на цей час посадовця усунули від виконання службових обов'язків.

Військові запевнили, що Збройні Сили України сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних.

"Звертаємося до всіх: дочекайтеся результатів перевірки, оприлюднення інформації компетентними органами, а в разі її підтвердження – не ототожнюйте дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі та гідно служить народу України", – закликали в ОК "Південь".

Що відомо про скандал щодо ймовірної корупції одеського військкома

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав, що нібито у керівника обласного ТЦК та СП Одещини Євгена Борисова є вілла в Іспанії за 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на тещу та офіс за 2 мільйони євро, записаний на дружину.

Ця нерухомість є нібито іспанськім місті Марбельї. За словами Мосійчука, у нього "є всі документи". Також він додав, що нібито Борисов продавав по 5 тисяч "білі квитки" та "крав на забезпеченні військових".

Скільки й кого він "відмазав" – цього я не знаю, хай з цим розбирається слідство. Хапаючи людей на вулицях, засовуючи людей у швидкі допомоги, він воює проти України,

– вважає Мосійчук.

У коментарі ТСН Одеський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснив, що не коментує заяви Мосійчука. Там порадили журналістам звернутися до речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк.

Своєю чергою речниця Оперативного командування "Південь" заявила, що інформація командуванням сприйнята, проводиться перевірка.

Якщо будуть встановлені факти якихось порушень, то буде відповідне реагування. Поки що ми це не коментуємо. Мосійчук намагається створити суспільний резонанс, що в нього не дуже виходить. Якщо командувач буде вважати за потрібне, то буде зроблена відповідна заява. Нічого не залишається поза увагою, факти перевіряються,

– запевнила Наталія Гуменюк.

Варто зазначити, що раніше в Одесі чоловіка намагались силоміць доставити в військкомат. Тоді люди зняли відео, на якому було помітно, як декілька військових стоять над чоловіком, який лежить на землі.

Поруч з ними були перехожі, які намагалися "відбити" чоловіка від військових. Ймовірно, він відмовлявся йти з представниками військкомату. Як на інцидент відреагувало Оперативне командування "Південь" – читайте тут.