На місці прильоту в Одесі – сильна пожежа: кількість постраждалих зросла
Джерело:Олег Кіпер
Окупанти обстріляли Одесу. Відомо про постраждалих містян і руйнування інфраструктури.
Росіяни атакували Одещину ракетами. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки удару.
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Новий злочин проти цивільних
За словами посадовця, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа. Противник знову цілився по цивільній інфраструктурі.
Крім того, станом на 17:40 відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці.
Нагадаємо, що сьогодні вдень, 17 травня, окупанти здійснили кілька атак на Одесу. Спершу вони використали проти міста балістику, а потім почали запускати ракети з тактичної авіації. На Одещині і в самому обласному центрі лунала серія вибухів.
Смертельний удар по Харкову
Водночас із Одесою під ворожим обстрілом перебував Харків. Окупанти обстріляли місто керованими авіабомбами. Влада заявила про щонайменше два скинуті на Харків снаряди.
Зокрема, в епіцентрі атаки опинився Холодногірський район. Станом на 17:43 відомо про 19 постраждалих. Серед них – 18 чоловіків та 1 жінка віком від 20 до 60 років. 4 людини перебувають у важкому стані, інші – в середньому.
На жаль, ще 2 чоловіки, приблизно 45 років, загинули.
Атака дронів-камікадзе на Україну 17 травня: що відомо
- Вночі ворог запустив по Україні 20 ударних безпілотників.
- Сили ППО змогли збити усі повітряні цілі. Робота протиповітряної оборони тривала у 5 областях: Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській.
- У Міненерго розповіли, що внаслідок падіння уламків дрона пошкодження зазнало обладнання енергетичного об’єкта на Вінниччині. Внаслідок цього світло вимикали для понад 23 тисяч споживачів у 4 населених пунктах. Більшість із них енергетики заживили вже вранці.
- Шість "Шахедів" тероризували вночі Харків. У місті під ударом перебували два райони – Новобаварський та Основ'янський. Внаслідок атаки пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також зазнала ушкоджень будівля адміністрації району міста. Є інформація про руйнування ще 3 будинків.
- Також вночі росіяни вдарили ракетою С-300 по Немишлянському району Харкова. На щастя, минулося без трагічних наслідків.