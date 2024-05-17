Окупанти обстріляли Одесу. Відомо про постраждалих містян і руйнування інфраструктури.

Росіяни атакували Одещину ракетами. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки удару.

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Новий злочин проти цивільних

За словами посадовця, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа. Противник знову цілився по цивільній інфраструктурі.

Крім того, станом на 17:40 відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 17 травня, окупанти здійснили кілька атак на Одесу. Спершу вони використали проти міста балістику, а потім почали запускати ракети з тактичної авіації. На Одещині і в самому обласному центрі лунала серія вибухів.

Смертельний удар по Харкову

Водночас із Одесою під ворожим обстрілом перебував Харків. Окупанти обстріляли місто керованими авіабомбами. Влада заявила про щонайменше два скинуті на Харків снаряди.

Зокрема, в епіцентрі атаки опинився Холодногірський район. Станом на 17:43 відомо про 19 постраждалих. Серед них – 18 чоловіків та 1 жінка віком від 20 до 60 років. 4 людини перебувають у важкому стані, інші – в середньому.

На жаль, ще 2 чоловіки, приблизно 45 років, загинули.

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