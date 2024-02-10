Три хвилі атак, є поранені: куди цілили окупанти "Шахедами" на Одещині

Російські війська вночі проти 10 лютого атакували Одеську область ударними дронами. Всього зафіксовано три хвилі атак.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, ворог спрямував 9 дронів безпосередньо на Одесу.

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Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура,

– зазначила Гуменюк.

Речниця уточнила, що захисникам неба вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на Південь регіону, зокрема Подунав'я. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Підсумки третьої хвилі атаки, як зазначила Гуменюк, ще встановлюють.

Зауважте. В Одесі та Одеській області цієї ночі була досить тривала повітряна тривога. Наліт БпЛА тривав понад 6 годин сумарно, атака відбулась у 2 етапи з паузою між хвилями – 2 з половиною години.

Мешканці Ізмаїлу Одеської області повідомляли про звуки вибухів. Згодом мер міста Андрій Абрамченко повідомив про роботу ППО. Через Рені та Ізмаїл Україна експортує сільгосппродукцію. Дунайські та чорноморські порти Одеси регулярно зазначють російських ударів дронами та ракетами, після виходу Росії з угоди про експорту української сільгосппродукції.

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