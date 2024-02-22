На Одесу летів ворожий БпЛА: у місті видно пожежу

Увечері 22 лютого росіяни атакували "Шахедами" Південь України. Також у повітрі були Ту. Про наслідки ворожої атаки по Одесі читайте на 24 Каналі.

Вечір і ніч 22 лютого в Україні досить гучні: окупанти запустили "Шахеди", а тепер почали пускати ракети Х-22 по Півдню України. 24 Канал стежить за ситуацією і збирає всі дані про дрони та ракети в одному матеріалі.

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Що відомо про пожежу в Одесі під час тривоги 22 лютого

Про те, що в місті пожежа, повідомили кореспонденти "Суспільного" за чверть одинадцята. Це було під час атаки "Шахедами" по місту.

Міська влада писала тоді про небезпеку і просила бути в укриттях. Особливо це стосувалося жителів Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Нові вибухи в Одесі чули близької 23-ї – уже тоді, коли окупанти атакували ракетами з Чорного моря. Повітряні сили попередили тоді про декілька ракетоносіїв Ту, які летіли в бік пускових рубежів у Чорному морі.

Росіяни били по Одесі групами "Шахедів" і пускали ракети по власне місту, Ізмаїлу і Татарбунарах. Отже, увечері 22 лютого росіяни атакували Одесу і дронами, і ракетами. Поки що немає повідомлень щодо постраждалих, але ми стежимо за ситуацією і обов'язково доповнимо цю новину, якщо з'являться нові дані.