Працюємо над тим, щоби відкрити один з аеропортів, – Єрмак

Про те, що Україна працює над відновленням роботи одного з цивільних аеропортів, Андрій Єрмак сказав 26 лютого. Деталі щодо цього рішення розкаже 24 Канал.

Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що відкриття аеропорту "Бориспіль" стало би перемогою української ППО і потужним економічним кроком. Того дня з аеропорту здійснили технічний рейс, тож у медійному просторі заговорили про можливе відкриття летовища.

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Що Єрмак сказав про відкриття аеропортів в Україні

Дійсно, ми працюємо над тим, щоби відкрити один з аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити,

– сказав він.

Керівник Офісу президента не назвав, про який конкретно аеропорт говорив.

Навіщо відкривати аеропорт під час війни

"Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки і так далі", – пояснив Єрмак.

25 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна проводить консультації із безпековими регуляторами з європейських країн та США щодо можливості відкриття повітряного простору.

Міністр сказав, що "саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів". Коли саме можуть відновити повітряне сполучення – ніхто не говорить. За словами Кубракова, американські та європейські регулятори мають підтвердити наш алгоритм дій.

У грудні 2023 Олексій Данілов прокоментував можливість відкриття аеропортів в Україні. Щоб це стало можливим, потрібно врахувати аж чотири фактори: захист летовищ, підготовка сертифікованої інфраструктури, механізм страхування та бажання авіакомпаній.