Один із базових сценаріїв, – Лещенко про спроби РФ створити квазіреспубліки на Заході України

Росія хотіла створити свої маріонеткові квазіреспубліки у західних областях України. Це був один з базових сценаріїв російського вторгнення в Україну.

Сценарій створення фейкових народних республік – типовий для Росії

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко під час брифінгу в Офісі Президента, повідомляє 24 канал. Як відомо, намірам ворога завадила СБУ.

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Сергій Лещенко розповів, що сценарій створення фейкових народних республік на Заході України був прописаний у російських ЗМІ ще на початку повномасштабної війни.

Це був один з базових сценаріїв, яких домагається Росія, розпочавши війну проти України,

– сказав журналіст.

Лещенко пояснив, що мета цих фейкових республік – начебто підтримка місцевим населенням бажання відділитися від Києва.

За словами журналіста, сценарій створення фейкових народних республік – типовий для Росії. Лещенко зазначив, що так було на Донбасі й тепер росіяни намагаються зробити щось подібне в Херсоні.

Окрім того, він нагадав, що російська пропаганда поширювала фейк про намір русинів створити так звану фейкову республіку "карпатську русь".

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