Один із моментів влучання ворога у Запорізьку АЕС потрапив на відео
4 березня 2022 , 04:18Читать новость на русском
Небезпечна ситуація склалася на Запорізькій АЕС. Цієї ночі, 4 березня, її почали атакувати російські військові – причому з обстрілами із різних видів важкої зброї.
На території АЕС почалася пожежа. Один із моментів влучання ворожого снаряду потрапив у об'єктив камери відеоспостереження самої атомної станції.
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Обстріл ворогом Запорізької АЕС потрапив на відео
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