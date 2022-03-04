Один із моментів влучання ворога у Запорізьку АЕС потрапив на відео

4 березня 2022 , 04:18
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Небезпечна ситуація склалася на Запорізькій АЕС. Цієї ночі, 4 березня, її почали атакувати російські військові – причому з обстрілами із різних видів важкої зброї.

На території АЕС почалася пожежа. Один із моментів влучання ворожого снаряду потрапив у об'єктив камери відеоспостереження самої атомної станції.

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Обстріл ворогом Запорізької АЕС потрапив на відео

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Автор: Олесь Друкач