Лише один Ка-52 обходиться у понад мільярд: скільки росіяни витрачають на створення авіатехніки

Росіяни не шкодують грошей на війну в Україні, залишаючи більшість своїх громадян далі жити в бідноті. Зокрема, собівартість тільки одного вертольота Ка-52 у 2021 році становила 1,177 мільярда.

Причому продавали його міноборони Росії тільки за 958 мільйонів рублів. Тобто у росіян ще й значні збитки від виробництва цієї техніки.

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Що відомо про гроші, які Кремль витрачає на авіацію

Автори видання вивчили фінансову звітність російського заводу "Прогресс". Зокрема, там мовиться, що у 2021 році вони виготовили 12 гелікоптерів Ка-52:

їхня собівартість – 1, 177 мільярда за один;

за кожен міноборони Росії заплатило 958 мільйонів рублів;

збиток за одну одиницю Ка-52 – 219 мільйонів рублів, або близько 25% від контрактної вартості.

Ці гроші потім покривались методом "перехресного субсидування" напряму з держказни Росії чи кредитами від державних банків.

За даними 2020 року, один Су-57 коштував 4,7 мільярда рублів. Окрім того, у Росії очікували, що один російський винищувач коштуватиме до 2028 року – 3,2 мільярда рублів. Проте навіть 4,7 мільярда не включають витрат на розробку та виробництво цих літаків на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Адже ці гроші йшли з субсидій.

Окрім того, відомі ціни й на іншу ворожу авіацію. Зокрема:

стратегічний бомбардувальник Ту-160М – найдорожчий. Його ціна – 15 – 16 мільярдів рублів. Невідомо, скільки грошей субсидуються;

Ил-76МД-90А – 3,5 мільярда рублів за одиницю. Згодом виявилось, що збиток сягає 1 мільярда. Це було "виправданням" заводу "Авіастар" в Ульяновську під час судів з міноборони Росії щодо невиконання умов контракту.

За даними видання, російські ракети "повітря-повітря" типу Р-77-1, зразка 2018 року, коштували міноборони Росії по 29,9 мільйона рублів за одиницю. Оціночний обсяг протягом 2018 – 2022 року становив по 430 ракет на рік.

Варто зауважити, що ціна ЛМУР ("Виріб 305") – 14,2 мільйона рублів за одиницю, оціночний темп виробництва протягом 2018 – 2022 років – не менше 50 одиниць в рік.

Причому видання зауважує, що вартість російської техніки не коректно переводити в долари, бо курс постійно змінюється. Однак видання порахувало зброю в російських квартирах в Санкт-Петербурзі. Виявилось, що:

ціна Су-57 – це 300 квартир;

одна ракета Р-77-1 – 2 квартири;

один Ка-52 – 80 квартир.