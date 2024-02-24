Один наш воїн стримав десятьох окупантів: кадри епічного бою

Російські загарбники прийшли на українських землю в надії захопити нашу країну за лічені дні, однак зустріли такий спротив, якого не могли навіть уявити. Через два роки повномасштабної війни він досі продовжується та навіть один наш боєць може стримати десять ворожих.

У другі роковини початку повномасштабного вторгнення у мережі показали відео, як один український воїн мужньо протистоїть десятьом окупантам. Він закидує їх гранатами в окопі в то час, як вони не можуть йому відповісти.

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Командир загарбників в істериці

Російське командування відверто перебуває в шоці від того, що десять солдатів не можуть перемогти одного українського бійця.

Бл*дь, вас одна людина стримує! Одна! Десятьох,

– кричить командир росіян у радіоефірі.

Один боєць 8 окремого гірсько-штурмового батальйону стримує навалу з десяти штурмовиків противника. У бригаді зазначили, що це сталося ще в грудні 2023 року. Один "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів.

На відео добре видно, як росіяни намагаються підступитися до окопу, де сидить наш воїн, однак він закидує їх гранатами раніше, ніж вони встигають підібратися. Вдалося перехопити радіоперемовини противника. Командир не може зрозуміти, чому його солдати не можуть впоратися із одним українським воїном, який показує неймовірну витривалість та стійкість захищаючи рідну землю.

У бригаді зазначили, що окупанти не пережили цей бій, а наш "едельвейс" вийшов із нього переможцем.

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Один український солдат стримує десятьох росіян: дивіться відео 18+

Втрати ворога на 24 лютого 2024 року

У другі роковини війни, яку Росія почала проти України, ворог втратив за останню добу 770 солдатів. З 24 лютого 2022 року втрати росіян перевищують 400 тисяч.

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