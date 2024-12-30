Один з найбільших обмінів полоненими: кого вдалося повернути додому

Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 189 українських захисників, які перебували в російському полоні.

Обмін 30 грудня 2024 року став одним із найбільших. Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР МО.

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Дехто перебував в полоні 2,5 роки

У розвідці наголосили, що це – один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими з моменту повномасштабного вторгнення.

Одинадцятий за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ДПСУ,

24 – ВМС.

Також з неволі повернулися двоє цивільних.

З'явились деталі також щодо звільнених українців. Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також вдалося повернути тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення,

– мовиться в повідомленні.

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Україна продовжує роботу над тим, щоб повернути всіх, хто ще перебуває у російському полоні.