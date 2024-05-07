Один з наймолодших захисників Азовсталі: загинув 21-річний Назарій Гринцевич "Грінка"

На війні загинув один з наймолодших оборонців Азовстані Назарій "Грінка" Гринцевич. Захиснику був всього 21 рік.

Про це повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій.

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Втрата у лавах "Азову"

На війні загинув один з наймолодших захисників Азовсталі – Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік.

Пройшов найтяжчі горнила війни. Полон. Повернувся до строю. В строю,

– написав Надточій.

Назарій Гринцевич загинув на війні / фото з соцмереж

Що відомо про захисника

Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.

Війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував Азовсталь. Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників. Так продовжувалося аж поки не надійшов наказ про збереження життя.

У вересні 2022 року хлопець повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах "Азову". Після цього у рамках бригади заснували підрозділ "Контакт 12", у якому Назарій став командиром взводу оптичних спостерігачів.

В інтерв'ю УП хлопець розповів, що на війні найголовніше – характер і мотивація. Для нього мотивація – приїжджати у вільне рідне місто.

Найбільша моя мотивація – коли я приїжджаю у рідну, вільну Вінницю, бачити, як діти граються на вулицях. Як молоді парочки можуть прогулятися у спокійні вечори,

– говорив він.

Назарій казав, що готовий на жертву, аби зробити свій вклад у перемогу.

Втрати України

На Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження.

Також на фронті загинув військовий Євген Шумілов. Чоловік був актором театру та кіно, проте обрав шлях захисту країни ще два роки тому. Він відомий за роллю воїна з реклами Нової пошти. Євген загинув, захищаючи пораненого побратима.

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув відеооператор та військовослужбовець Юрій Сілюк. До мобілізації чоловік працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та побратимам Назарія. Вічна пам'ять Герою!