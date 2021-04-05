Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару

Володимир Зеленський у понеділок, 5 квітня, зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Політики обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортуватиме аграрну продукцію до Катару.
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Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару,
– зауважив український президент.
Що ще сказав Зеленський
- Однією з головних тем зустрічі стало залучення інвестицій з Катару у розвиток інфраструктури України.
- Зеленський розповів про реалізацію "Великого будівництва". Український лідер висловив сподівання, що вже цьогоріч Катар долучиться до роботи над проєктом.
- Окрім того, мовилося про розширення проєктів концесії українських портів.
- Зеленський також запросив еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.
Що сказав емір Катару
- Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані заявив, що Катар готовий до двосторонньої співпраці з Україною.
- Катарська сторона може розглянути увесь спектр взаємовигідного співробітництва.