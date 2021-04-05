Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару

14:13

Володимир Зеленський у понеділок, 5 квітня, зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Політики обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.