Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару

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Володимир Зеленський у понеділок, 5 квітня, зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Політики обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортуватиме аграрну продукцію до Катару.

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Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару,
– зауважив український президент.

Що ще сказав Зеленський

  • Однією з головних тем зустрічі стало залучення інвестицій з Катару у розвиток інфраструктури України.
  • Зеленський розповів про реалізацію "Великого будівництва". Український лідер висловив сподівання, що вже цьогоріч Катар долучиться до роботи над проєктом.
  • Окрім того, мовилося про розширення проєктів концесії українських портів.
  • Зеленський також запросив еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Що сказав емір Катару

  • Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані заявив, що Катар готовий до двосторонньої співпраці з Україною.
  • Катарська сторона може розглянути увесь спектр взаємовигідного співробітництва.
Увага! Володимир та Олена Зеленські прибули до Катару у неділю, 4 квітня. Під час офіційного візиту у президентського подружжя запланована низка важливих зустрічей.