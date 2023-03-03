Один пілот загинув, інший "готується": ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієво
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
ЗСУ біля Єнакієво збили російський літак Су-34. Один з пілотів вже загинув. Другий готується скласти йому компанію на концерті у Кобзона.
У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що такою новиною українців потішили зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Саме вони "приземлили" нам на радість, а окупантам на крокодилячі сльози Су-34.
Зверніть увагу Чим небезпечні винищувачі МіГ-31К, якими Росія "брязкає" у Білорусі
Загарбники доліталися близько 13:30 у районі Єнакієвого.
Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію,
– мовиться у повідомленні.
Роман Храменко – гауляйтер Єнакієво – у соцмережах радів, що пілоти встигли катапультуватися. Але, як бачимо, фортуна повернулася до них іншим боком.
Нещодавно окупанти доліталися над Авдіївкою
Росіяни мають вже засвоїти, що в Україні їм ніде не буде спокою: ні на землі, ні у землі, ні на небі. Володимир Зеленський під час звернення 26 лютого розповів, що захисники 110-ї ОМБР збили над Авдіївкою ворожий літак.
Згодом у бригаді розповіли, що "приземлили" Су-25. Окрім того, пілота вдалося взяти у полон.
Росіянам завдають втрат
Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "приземлили" понад 300 літаків та майже 300 гелікоптерів.
Станом на 3 березня 2023 року ліквідувати вдалося вже 151 370 російських окупантів.
Окрім того, знищили:
- бойових броньованих машин – 6 673 (+15);
- артилерійських систем – 2 402 (+4);
- РСЗВ – 484 (+4);
- засобів ППО – 247 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);
- спеціальної техніки – 230 (+0).
Загарбників на тимчасово окупованих територіях часто навідує "бавовна". Окупанти мають розуміти: у них – жодних шансів.