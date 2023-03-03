Один пілот загинув, інший "готується": ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієво

ЗСУ біля Єнакієво збили російський літак Су-34. Один з пілотів вже загинув. Другий готується скласти йому компанію на концерті у Кобзона.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що такою новиною українців потішили зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Саме вони "приземлили" нам на радість, а окупантам на крокодилячі сльози Су-34.

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Загарбники доліталися близько 13:30 у районі Єнакієвого.

Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію,

– мовиться у повідомленні.

Роман Храменко – гауляйтер Єнакієво – у соцмережах радів, що пілоти встигли катапультуватися. Але, як бачимо, фортуна повернулася до них іншим боком.

Нещодавно окупанти доліталися над Авдіївкою

Росіяни мають вже засвоїти, що в Україні їм ніде не буде спокою: ні на землі, ні у землі, ні на небі. Володимир Зеленський під час звернення 26 лютого розповів, що захисники 110-ї ОМБР збили над Авдіївкою ворожий літак.

Згодом у бригаді розповіли, що "приземлили" Су-25. Окрім того, пілота вдалося взяти у полон.

Росіянам завдають втрат

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "приземлили" понад 300 літаків та майже 300 гелікоптерів.

Станом на 3 березня 2023 року ліквідувати вдалося вже 151 370 російських окупантів.

Окрім того, знищили:

бойових броньованих машин – 6 673 (+15);

артилерійських систем – 2 402 (+4);

РСЗВ – 484 (+4);

засобів ППО – 247 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);

крилатих ракет – 873 (+0);

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);

спеціальної техніки – 230 (+0).

Загарбників на тимчасово окупованих територіях часто навідує "бавовна". Окупанти мають розуміти: у них – жодних шансів.