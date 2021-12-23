Один постріл – одна бронеціль: в ООС оприлюднили видовищне відео з Javelin

23 грудня 2021 , 21:24
Читать новость на русском

Джерело:

ООС

Українські захисники показали, як стріляють в зоні Операції об'єднаних сил. Бійці застосували протитанкові ракетні комплекси Javelin американського виробництва.

У штабі показали потужне відео стрільби, підписавши його "один постріл – одна ціль".

До речі Українські бійці оприлюднили світлини зі стрільби з Javelin на Донбасі: фантастичні кадри

Що відомо про стрільбу з Javelin

В ООС розповіли, що стріляли з Javelin на одному із загальновійськових полігонів 

Потрапляння у ціль стовідсоткове. Знищення – повне. Особовий склад показав досконале володіння цією високоточною зброєю,
– мовиться у повідомленні.

Javelin в українській армії

Перші протитанкові ракетні комплекси Javelin надійшли в Україну у квітні 2018 року. Це була допомога від США.

У червні 2020 та грудні 2021 ЗСУ знову отримували нові Javelin. Наразі на озброєнні української армії перебувають:

  • майже 100 пускових установок,
  • приблизно 500 ракет.

Їх можуть застосувати на Донбасі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Що таке Javelin?

Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс "Джавеліни" призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості. Наприклад, гелікоптерів чи безпілотників.
Автор: Ольга Музика