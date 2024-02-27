Один боєць ЗСУ героїчно відбив атаку 10 окупантів: відео дивовижного бою

Війна з російським агресором породила багато героїв. Один із таких служить у 8 батальйоні 10-тої окремої гірської штурмової бригади "Едельвейс". Він самотужки зумів вистояти проти 10 окупантів.

Захисники поділилися зі ЗМІ відео, на якому чути, як волає російський командир, марно намагаючись давати вказівки своїм солдатам, як "впоратися" з одним – однісіньким українським "титаном".

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Котигорошко відпочиває

Як розповіли військові з "Едельвейсу" дивовижний бій 1 проти 10 стався у грудні 2023 року на Сході у розпал російських наступів на різних напрямках, зокрема Авдіївському.

Тоді їхній побратим зумів в окопному бою стримати самотужки десять окупантів, які наступали. На відео чітко видно, що українець перебуває один на позиції. Він завзято і безстрашно закидує ворога гранатами і обстрілює з автомата. Росіяни своєю чергою настільки розгублені, що нічого не можуть вдіяти попри значну перевагу у кількості. Від страху вони не лише не змогли взяти у кільце одного противника, але й навіть наблизитися до нього.

Відомо, що українському воїнові вдалося стримати ворога, допоки на допомогу йому не прибули дрони і не закидали загарбників боєприпасами, так що від них і мокрого місця не залишилося.

В "Едельвейсі" розповіли, що їхній герой вийшов з бою "живий і здоровий".

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Росіяни билися в істериці

Тим часом справжня істерика трапилася в радіоефірі з російським командиром. Вочевидь, окупант був ошелешений. Причому ошелений з двох причин – з тупості власних підлеглих і з неймовірної стійкості українського воїна.

Спочатку він радив своїм солдатам оточити українця з різних сторін. "Хтось повинен його достріляти", – казав росіянин своїм, ще не усвідомлюючи, наскільки важке завдання поставив перед своїми підлеглими. Він радить їм якомога швидше закидати українця гранатами і використати його сховок для захисту від дронів.

"Один стримує вас десятьох! Одна людина!", – волає шокований командир, поки на загарбників вже почали скидувати боєкомплекти українські "пташки".

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