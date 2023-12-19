Один воїн – це 6 цивільних, – Зеленський про складнощі мобілізації

Володимир Зеленський звернув увагу на труднощі, пов'язані з мобілізацією в Україні. Він наголосив на тому, що один військовий – шестеро цивільних.

Глава держави під час пресконференції звернув увагу на труднощі, пов'язані з мобілізацією. Зокрема ті, які пов'язані з фінансуванням українського війська, передає 24 Канал. На них він пролив світло на тлі прохання від Генштабу мобілізувати 440 тисяч бійців.

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Питання фінансування війська

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Глава держави наголосив, що "все це коштує грошей". Він став на захист цивільних, котрі вносять свій фінансовий вклад, щоб підтримувати українське військо.

Я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платить наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн – шість людей. Це шість людей у цивільному житті,

– наголосив він.

Що стосується мобілізації, то Володимир Зеленський зазначив, що прагне бачити деталі, що стосуються цього процесу. І не важливо, чи мовиться про 440 тисяч, 340 тисяч, 240 або 100 тисяч.

Водночас президент підкреслив, що жінок мобілізувати в Україні не будуть. Натомість зазначив, що у питанні зниження мобілізаційного віку до 25 років, то спочатку зверне увагу на аргументи щодо цього. І в такому випадку може погодитися на це рішення.